Via Borfuro, cantiere finito e strada riaperta. «Tra qualche settimana le pietre assumeranno la colorazione definitiva» Si sono conclusi i lavori per la sistemazione della pavimentazione di via Borfuro, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Piccinini. Il cantiere iniziato lo scorso 9 agosto è stato così smantellato proprio nella giornata di lunedì 30 agosto, restituendo la via alla consueta disciplina viabilistica.

Le lavorazioni hanno riguardato esclusivamente alcuni tratti particolarmente danneggiati della strada, con la sostituzione delle pietre frantumate o fortemente compromesse e la sistemazione della tante rappezzature effettuate negli anni scorsi durante gli interventi di manutenzione provvisori di emergenza. Un intervento, quindi, «rispettoso dell’attuale assetto della pavimentazione, con il recupero dell’aspetto originale del fondo stradale, con interventi ”cuci e scuci” o di sostituzione con materiali analoghi a quelli esistenti, confermando così l’insieme geometrico e materico preesistente» spiegano da Palazzo Frizzoni.

Le pietre posate in queste settimane hanno – al momento – un aspetto diverso, ovvero una colorazione più chiara rispetto a quelle esistenti, «ma l’effetto cromatico diverrà omogeneo nell’arco di qualche settimana, perché si prevede che le nuove pietre assumano la colorazione del resto della via con il transito dei veicoli e l’azione degli agenti atmosferici».

«Avevamo previsto di completare l’intervento entro il mese di agosto e così è stato – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Brembilla – proseguendo quell’intervento integrato di sistemazione delle pavimentazioni delle aree centrali su cui ci siamo concentrati in questi mesi. Abbiamo completato la riqualificazione di via Tiraboschi, riasfaltato Largo Cinque Vie, via Broseta, nelle prossime settimane interverremo lungo via Paglia e così via. Via Borfuro quindi fa parte di un complesso puzzle del quale fa parte anche il grande piano di riqualificazione delle pavimentazioni del Sentierone e del Centro Piacentiniano, tutt’ora in corso: questo ambizioso progetto si allargherà nei prossimi mesi a piazza Matteotti e poi a via Zambonate, realizzando un centro più attrattivo e più vivibile, più verde e con pavimentazioni degne del centro di una città come la nostra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA