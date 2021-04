Vigili del fuoco in azione in via dei Carpinoni a Bergamo

Via dei Carpinoni, prende fuoco la cucina di un’abitazione. L’allarme lanciato dai vicini - Foto Non ci sono feriti nel principio di incendio in una cucina di un’abitazione privata in via dei Carpinoni in città che si è sviluppato nella tarda mattinata di sabato 17 aprile.

Non ci sono feriti nel principio di incendio in una cucina di un’abitazione privata in via dei Carpinoni in città che si è sviluppato nella tarda mattinata di sabato 17 aprile. La proprietaria dell’abitazione infatti era fuori casa e l’appartamento era vuoto quando il fumo e le fiamme hanno avvolto la cucina: è stato un vicino, vedendo del fumo fuoriuscire e sentendo odore di bruciato ad allertare immediatamente i Vigili del fuoco e a scongiurare il peggio.

La cucina in fiamme

Intorno alle 11.30 sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco di Dalmine e l’autoscala della Centrale di Bergamo. L’intervento è durato un’ora circa : i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno bonificato l’area compromessa. Ancora da chiarire che cosa abbia generato l’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA