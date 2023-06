Via Maironi da Ponte, per il cantiere idea senso unico alternato

Il principale ingresso a Città Alta da nord rischia di rimanere chiuso al traffico 5 mesi. È ai nastri di partenza il cantiere da 700mila euro per la sistemazione del muro di sostegno di via Maironi da Ponte: si completerà così il consolidamento dell’accesso a porta San Lorenzo (o porta Garibaldi), avviato tempo fa con la ripavimentazione del viadotto. Il Comune ha aperto un tavolo tecnico con professionisti e impresa per gestire al meglio l’operazione anche dal punto viabilistico. « Il cantiere prevede la chiusura al traffico , ma ho chiesto di valutare la possibilità di non bloccare del tutto la circolazione, istituendo un senso unico alternato nel tratto interessato dai lavori, in modo da non appesantire il traffico, visti i vicini lavori a Pontesecco - spiega l’ingegnere Valerio Magoni, responsabile unico del procedimento -. I lavori partiranno durante l’estate, dureranno cinque mesi: ci stiamo confrontando se iniziare a luglio o a agosto. Entro fine giugno definiremo sia la viabilità sia le tempistiche».

Le modifiche

Nel dettaglio, è prevista la realizzazione di una paratia (ancorata a tiranti e lunga circa 125 metri) per sgravare i muri di contenimento esterni delle spinte derivanti dalla massicciata stradale. I muretti saranno ripuliti e risistemati attraverso un lavoro detto «cuci-scuci». Infine verrà posato un nuovo asfalto. Per tutta la durata resterà garantito un passaggio pedonale. «Cantiere indispensabile, a dimostrazione di quanto sia necessaria l’attenzione in questi ambiti estremamente delicati - commenta Marco Brembilla, assessore ai Lavori pubblici -. Il progetto è certamente risolutivo per un luogo peculiare della città, punto d’origine dell’antica via Priula. Il muro è pericolante e la strada risente del carico del traffico, in particolare nelle ore di punta: molti automobilisti usano porta Garibaldi come “scorciatoia” per raggiungere il centro». Nel 2024 l’area vicino al viadotto sarà oggetto di altri interventi: «Uniacque farà la condotta dell’acquedotto che sale verso Città Alta», hanno concluso Brembilla e Magoni.