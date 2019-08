Viaggiava in treno senza biglietto

Donna aggredisce poliziotto fuori servizio È successo nella mattinata di Ferragosto su un treno diretto da Milano a Bergamo.

Un poliziotto di Cremona fuori servizio, che stava raggiungendo l’aeroporto di Orio al Serio per prendere un volo e tornare a casa per le vacanze estive, è stato aggredito da una donna nigeriana che viaggiava sullo stesso treno da Milano a Bergamo.

La donna era senza biglietto e stava discutendo animatamente con il capotreno. L’intervento del poliziotto ha scatenato la rabbia della donna che lo aggredito.

All’arrivo alla stazione di Bergamo la donna, che era incinta e con una richiesta i permesso di soggiorno in corso di valutazione, è stata presa in consegna dai colleghi della Questura di Bergamo. Il poliziotto che ha subito contusioni per sette giorni di prognosi, ha perso il volo e ha dovuto prendere quello successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA