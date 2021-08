Viaggiavano oltre i 116 km all’ora sull’asse interurbano: ritirate 25 patenti in una sera I controlli della Polizia locale di Bergamo: un automobilista addirittura è stato fermato dopo lo svincolo di Grumello del Piano mentre viaggiava a 149 chilometri orari.

Sono 25 le patenti ritirate dalla Polizia locale di Bergamo per eccesso di velocità nella serata di venerdì 20 agosto sull’asse interurbano: è questo il risultato dei controlli svolti dagli agenti del Comune ieri sera tra le 20 e l’1.30 sulla strada 671, poco dopo lo svincolo verso Grumello del Piano.

Venticinque patenti ritirate, 168 punti della patente decurtati, 25 sanzioni: sono questi i numeri impressionanti di poco più di 5 ore di controlli, sollecitati alle Forze dell’ordine in corrispondenza dei giorni di esodo e contro-esodo di agosto per migliorare il più possibile la sicurezza sulle strade. Un intervento quanto mai necessario, visto che le patenti sono state ritirate ad automobilisti che viaggiavano oltre i 116 chilometri all’ora (uno a 149 km/h) in un tratto in cui il limite è di 70.

