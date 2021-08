Viminale: gli esercenti controllino identità in caso incongruenze Una nota del Viminale chiarisce quando gli esercenti delle strutture con green pass posso chiedere di verificare il documento di identità.

«La verifica dell’identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme. Come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». È quanto specificato in una circolare del Viminale che chiarisce le modalità di verifica del Green pass, anche da parte degli esercenti. Inoltre «nelle suindicate fattispecie l’avventore è tenuto all’esibizione del documento di identità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA