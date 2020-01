Weekend di controlli straordinari

Alcol alla guida, 11 patenti ritirate I carabinieri hanno controllato 567 veicoli e 850 persone: 11 trovati alla guida in stata di ebbrezza sono stati denunciati e gli è stata ritirata la patente.

567 veicoli e 850 persone controllate, delle quali 46 con precedenti specifici per reati di tipo predatorio o inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. 82 le contravvenzioni al Codice della Strada e 11 le persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica, con contestuale ritiro della patente e sequestro amministrativo del veicolo.

Sono i risultati di un controllo del territorio messo in atto nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, con l’ausilio dei cani antidroga e di etilometri, in collaborazione con le Polizie Locali dei vari comuni della bergamasca.

L’operazione si è svolta in prossimità dei locali notturni per prevenire gli incidenti stradali causati dall’uso di sostanze stupefacenti e di alcol e per verificare il divieto di somministrazione di alcool ai minori, identificando numerose persone .

