Zimbabwe, il nuovo ambasciatore d’Italia è il bergamasco Umberto Malnati

Due i bergamaschi in Zimbabwe

Nel Paese africano, ex Rhodesia , si trova pure, dal febbraio scorso, come nunzio apostolico mons. Paolo Rudelli, di Gandino . Curiosamente sono quindi due i bergamaschi che, rappresentando uno l’Italia e l’altro la Santa Sede, avranno modo di collaborare strettamente. Si incontreranno nei prossimi giorni, appena mons. Rudelli sarà rientrato ad Harare, la Capitale (un milione e mezzo d’abitanti), da Bergamo, dove è tornato per la prima volta dall’assunzione dell’incarico.

Harare, la sesta sede

Malnati, 63 anni, ha già retto, in passato, il consolato di Brasilia e le ambasciate del Gabon e di El Salvador ed è alla sesta sede, essendo stato inoltre in Ghana e in Mozambico e avendo diretto, alla Farnesina, il dipartimento Africa Australe, di cui fa parte appunto lo Zimbabwe. Figlio di Franco Malnati, avvocato e scrittore scomparso a 98 anni nel novembre scorso a pochi mesi dalla moglie Celestina, venuta a mancare alla soglia dei 100 anni nell’aprile 2021, Umberto si è allontanato da Bergamo, dopo aver ultimato gli studi, negli anni Ottanta. In città, dove ha sempre abitato in centro, in via Lapacano, e dove conta varie amicizie e conoscenze, torna appena può. Sposatosi con Nubia, conosciuta in Brasile, ha due figli, Giulia e Vittorio, e risiede a Roma.