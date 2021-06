Zona stazione, dal 1° luglio vietati alcolici e contenitori in vetro: ecco tutte le vie Da giovedì 1° luglio scatta il divieto di consumo di bevande alcoliche e utilizzo di contenitori di vetro in una serie di vie attorno alla stazione di Bergamo: il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza specifica, già annunciata dal vicesindaco Sergio Gandi nei giorni scorsi e durante il recente Consiglio comunale sulla sicurezza di lunedì scorso.

Da giovedì quindi sarà vietato - tranne che all’interno degli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e nelle loro pertinenze - il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore; il consumo di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro; l’abbandono in luogo pubblico e/o di uso pubblico di qualunque contenitore di bevande e/o di alimenti nonché rifiuti in una lunga serie di vie, tutt’intorno la zona della stazione ferroviaria di Bergamo.

Il provvedimento si applica infatti in piazzale Marconi; in piazzale degli Alpini; in via Bono, nel tratto compreso fra piazzale Marconi e via Foro Boario; in viale Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso fra piazzale Marconi e via Maj; in piazzetta Don Andrea Spada; in via Bonomelli; in via Paglia, nel tratto compreso fra la via Bonomelli e la via Paleocapa; in piazzale della Malpensata; in via Zanica, nel tratto compreso fra la via Mozart e la via Tadini; in via Mozart; in via Leoncavallo; in via Furietti, nel tratto compreso fra la via Zanica e la via Luzzatti; in via S. G. Bosco, nel tratto compreso fra la via Luzzatti e la via Gavazzeni.

La violazione dell’ordinanza comporta multe salate: per l’inosservanza del divieto di consumo di alcolici e di utilizzo di contenitori di vetro sono previsti fino a 500€ di multa, con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta di 333.33€. Per abbandono di rifiuti invece si rischiano sanzioni da 25€ a 500€.

Il provvedimento ha validità, al momento, fino alle 24.00 del 31.08.2021. L’ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Bergamo ed è immediatamente esecutiva.

«Come ho spesso ribadito – commenta il vicesindaco Sergio Gandi – non ho mai sottovalutato la delicatezza della situazione nell’area delle stazioni, in particolare nei fine settimana. Un mese fa è stato per questo motivo disposto il raddoppio dei servizi in quell’area e la presenza delle Forze di Polizia è costante ed è dimostrata dal fatto che - ove qualcosa accada - gli interventi sono immediati e si concludono, nella generalità dei casi, con il fermo dei responsabili. Bisogna continuare su questa strada con un presidio costante e continuo dell’area operato di concerto da tutti gli attori coinvolti. Nel frattempo abbiamo pensato di realizzare una nuova e ulteriore azione per ridurre i disagi che vengono riscontrati nell’area: dopo l’avvio del festival Bergamo1000 in piazzale Alpini, con l’obiettivo di reindere quell’area sia vissuta in maniera positiva da centinaia di persone, abbiamo pensato di introdurre il divieto di consumo di alcol al di fuori degli ambiti dei pubblici esercizi e delle attività autorizzate, sperimentandone la portata e monitorandone gli effetti a partire proprio da domani».

«Non ci fermiamo qui – continua Gandi – e infatti prevediamo un intervento fisico sul piazzale della stazione con la rimozione, non appena la nuova velostazione sarà completata, dell’attuale deposito biciclette, che si presta ad essere luogo di stazionamento e di impropri assembramenti ad opera di soggetti oggetto di attenzione delle Forze dell’Ordine. Quello spazio, e l’area verde vicina, potranno avere un nuovo disegno ed una nuova vocazione. Troveremo poi uno spazio alternativo per nuove rastrelliere delle biciclette».

