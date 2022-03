Zuffa tra due cani, 74enne interviene e viene morsicato: perde una falange

Un uomo di 74 anni è stato morsicato da un cane, un Akita Inu, alle 17 di martedì 22 marzo mentre passeggiava con la moglie e il loro cane, un bulldog francese, in via Sant’Orsola. I due cani si sono azzuffati e l’uomo è intervenuto per dividerli, ma è stato morsicato a un dito e ha perso la prima falange. Subito soccorso, è stato trasportato in ambulanza in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Per gli accertamenti è intervenuta la Polizia locale, che ha multato la proprietaria dell’Akita Inu di 100 euro per violazione del regolamento di polizia urbana.