«Facciamo sbocciare il nuovo anno»: il concerto di Capodanno per lo Spazio Autismo

«Facciamo sbocciare il nuovo anno» grazie alla musica di Donizetti, Puccini e Morricone. È stato presentato nella mattinata di martedì 21 dicembre a Palazzo Frizzoni il «Concerto di Capodanno» promosso dalla Proloco Bergamo in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Bergamo e il sostegno anche di Fondazione Polli e Stoppani e Wall Street English. L’evento si svolgerà il prossimo 1 gennaio 2022 alle 20.45 all’Auditorium del Seminario in Città alta a Bergamo. L’ingresso è libero (con super green pass e mascherina), previa prenotazione dei biglietti inviando una mail a [email protected] t . Al termine del Concerto sarà possibile lasciare un’offerta libera a favore di Associazione Spazio Autismo onlus.

Protagonisti sul palco saranno il Soprano Silvia Lorenzi e l’Ensemble Opera Fiati Mousike diretta dal Maestro Savino Acquaviva. Il repertorio si compone di classiche arie d’opera, con incursioni nell’operetta e nel musical, tutto all’insegna della festa. L’evento è stato presentato stamattina da Roberto Gualdi della Proloco Bergamo, Marcella Messina, assessore Politiche Sociali del Comune Bergamo, Tino Manzoni, presidente Spazio Autismo onlus con Maria Carla Marchesi, direttrice del centro, Silvia Lorenzi, soprano e il maestro Savino Acquaviva, direttore Ensemble Opera Fiati Mousike.

Il Centro Spazio Autismo è una realtà nata nel 2000 e si adopera per migliorare lo sviluppo di comportamenti relativi alla comunicazione, all’interazione sociale e all’apprendimento dei minori inseriti nella scuola e nelle strutture del tempo libero : finalizzare lo sviluppo dell’autonomia; promuovere l’orientamento scolastico per l’avvio al lavoro; organizzare attività ludiche durante le vacanze estive; favorire la formazione musicale per la costituzione di un’orchestra sinfonica; sviluppare attività sportive con il supporto di Associazioni del territorio; sostenere la formazione di insegnanti ed educatori. L’Associazione sostiene in particolare la gestione del Centro Spazio Autismo di Bergamo, i progetti per il tempo libero degli adolescenti autistici «Fai con me» e «Spazio Autismo Estate Autonomia».

È formata da genitori di persone con autismo e operatori del centro. Grazie al supporto economico e sociale di questa Associazione, il Centro ha incrementato il suo impegno sul territorio nel corso degli anni. Il Centro Spazio Autismo è un importante progetto rivolto a bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico ed un punto di riferimento per le loro famiglie; inoltre, si configura come centro di formazione per genitori, insegnanti ed educatori.

