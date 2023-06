Fumetti e cartoni animati fanno il pieno: lunghe code per Comicon in Fiera - Le foto

C’è un’atmosfera magica al Comicon Bergamo , dove si intrecciano tutti gli ambiti dell’intrattenimento e della «pop culture», dai fumetti ai cartoni animati, da giochi e videogiochi a cinema, serie tv, anime, manga, cosplay, giochi di ruolo e da tavolo, arti marziali, oltre a tante attività dedicate ai più piccoli. E in Fiera di Bergamo, fin dalla prima mattina di sabato 24 giugno, si sono registrate lunghe code di appassionati e curiosi.

Il festival ha una storia di oltre vent’anni, arriva da Napoli, dove registra oltre 170 mila presenze per ogni edizione, con un carico di energia «fantastica» e oltre 200 ospiti, 200 eventi e 15 mostre: 13 si trovano all’interno della Fiera di Bergamo, due all’esterno: quella di Manara appena inaugurata all’ex chiesa della Maddalena, e «Le ragazze non sanno disegnare. Venti donne del fumetto raccontano il femminile» da ieri al 24 settembre al Mo.Ca di Brescia, in occasione di Capitale della cultura.

Oggi sul palco ci sono alcune grandi star di YouTube e dei fumetti: Sio, uno dei fumettisti più seguiti e popolari in Italia, autore del canale «Scottecs» con oltre 2,3 milioni di follower, con Fraffrog (1,45 milioni di follower) e Davide «Dado» Caporali, affermato autore di fumetti (su instagram la pagina @dado_stuff ha 200 mila follower), presenteranno in anteprima il primo numero della nuova rivista «Gigazine», in edicola dal 5 luglio. Appuntamento alle 15 nella sala Andrea Pazienza.

Fra le star di oggi anche Roby Polar Bear, youtuber classe 2003 che nel suo canale conta oltre un milione di follower e pubblica video su Minecraft, Roblox e altri giochi. Al Comicon presenta la sua graphic novel, «L’ultima sfida dei pet»: ore 12 , in sala Mordor. Alle 18,30 la carriera tra fumetto e cinema di Bruno Bozzetto, tra i più acclamati registi di animazione europei, che ha ispirato generazioni di disegnatori e animatori: presenterà il nuovo libro insieme al fumettista francese Gregory Panaccion, «Tugèin», una surreale commedia in una microscopica giungla.