I gemelli bergamaschi Carioli sbarcano su Sky

I gemelli bergamaschi Carioli sbarcano su DeaKids. Dopo essere stati protagonisti nel video clip degli Articolo 31 della canzone portata all’ultimo Sanremo, Leonardo e Matilde Carioli, 17 anni, di Bergamo, saranno tra le new entry della seconda stagione di Music Distraction, il game show (una gara in cui a sfidarsi sono tiktoker e creator) che arriverà a partire dall’11 settembre sugli schermi di DeaKids, canale 601 di Sky, con alcune grandi novità presentate in conferenza stampa.