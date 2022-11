La città diventa un palcoscenico: domenica c’è il Donizetti Christmas Day

Domenica 4 dicembre, dalle 10, per un’intera giornata, il Teatro Donizetti e il Centro Piacentiniano saranno uniti nel segno della musica di Donizetti. I locali di ristorazione dei portici come Balzer, Legami Sushi&More e Antica Fiera, oltre ad alcuni esercizi commerciali come ArtEvents Mazzoleni, Neroli32, Tiziana Fausti, Li-Mon e Laura Natali, si trasformeranno in palcoscenici d’eccezione insieme agli spazi del Teatro Donizetti, ospitando una serie di iniziative e concerti a tema.