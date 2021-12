«Molte Fedi», 80 eventi in tre mesi: 10 mila presenze e 200 mila contatti online Daniele Rocchetti: «Stiamo lavorando per una terra inclusiva capace di una conviavialità delle differenze e questa partita se la devono giocare in modo particolare soprattutto le nuove generazioni».

Oltre 80 appuntamenti in 100 giorni a Bergamo e in provincia , la rassegna delle Acli, Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo , è arrivata alla conclusione dell’ edizione numero quattordici con una formula mista in presenza e online. Oltre diecimila le persone in presenza e più di 200 mila le visualizzazioni online .

Guarda il servizio della rubrica del Tg di Bergamo Tv Tic Tac, con l’intervista a Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna e presidente delle Acli di Bergamo .

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

«Siamo molto soddisfatti della restituzione del nostro pubblico, dice Daniele Rocchetti , ideatore della rassegna e presidente di Acli Bergamo, come se in questo tempo si concepisse la cultura non solo come un passatempo ma come un occasione per comprendere il tempo . Noi, Molte Fedi l’abbiamo sempre intesa così, da quattordici anni,un modo per offrire elementi di comprensione di questa realtà che sta cambiando velocemente sotto i nostri occhi».

Quest’anno il tema era: «Diremo io o noi?» , una domanda provocatoria per un futuro che la pandemia ha reso molto più incerto. « Sappiamo che in tempi di crisi la tentazione di andare avanti da soli, di pensare di farcela da soli è forte e invece esce prepotente a più livelli che la necessità di costruire percorsi condivisi e molte delle riflessioni sono andati in questa direzione».

«Quest’anno più dei precedenti c’è stata la partecipazione di molti giovani , stiamo lavorando investendo sul futuro di Molte Fedi e davvero vorremo lavorare per una consegna, stiamo lavorando per una terra inclusiva capace di una conviavialità delle differenze e questa partita se la devono giocare in modo particolare soprattutto le nuove generazioni ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA