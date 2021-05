Nuovi estivi, da Piazza Vecchia alla Trucca ecco chi gestirà gli spazi dell’estate Assegnati gli spazi di somministrazione all’aperto per l’estate 2021.

Assegnati mercoledì 26 maggio gli spazi di somministrazione all’aperto messi a bando dal Comune di Bergamo nelle scorse settimane: tutti definiti i nomi dei locali che gestiranno le aree del Parco Sant’Agostino, di Piazza Vecchia, del Parco della Trucca, del parco di Campagnola e del parco Goisis, messi a disposizione con priorità alle attività senza dehors e all’aggregazione di più soggetti.

Nelle ultime settimane, sulla spinta del decreto con cui il governo ha consentito la riapertura delle sole attività di ristorazione e somministrazione che si svolgono all’aperto, la città si è riempita di dehors con sedie e tavolini, incentivati anche dalla gratuità dell’occupazione del suolo pubblico e dalla disponibilità di spazi aggiuntivi appositamente disposta dall’amministrazione comunale. Ciò nonostante, diversi esercenti non hanno potuto riprendere l’attività perché privi di spazi idonei adiacenti ai loro locali o anche solo nelle vicinanze.

Per questo, e per distribuire il più possibile l’utenza che nei mesi caldi cercherà ristoro ai tavoli di bar e ristoranti - evitando così il rischio di assembramenti -, il Comune di Bergamo ha deciso di mettere a bando la disponibilità di aree dedicati alla ristorazione e alla somministrazione, riservandole preferibilmente proprio agli esercenti che per mancanza di spazi all’aperto ancora non hanno potuto riprendere il loro lavoro. Non i tradizionali «estivi», dunque, ma luoghi dove poter mangiare e bere all’aperto, purché rigorosamente seduti al tavolo, in numero quindi contingentato e nel rispetto delle normative anti-Covid.

Ecco gli assegnatari degli spazi per l’estate 2021:

- Parco Sant’Agostino: società Mura 2020 Srl composta dall’aggregazione delle ditte: Antica Osteria del vino buono - Pozzo Bianco - Birreria Fly pub - Birreria Elav Kitchen - Ristorante da Mimmo

- Piazza Vecchia, spazio antistante ex Taverna Colleoni: società Trust S.r.l. partecipante con le insegne presenti in Città Alta - Papageno -Pub dell’Angelo

- Parco della Trucca: società Bar Haiti S.n.c. in aggregazione con le seguenti ditte: Bar Haiti - Il Circo Srl - Pontida Srl - Food Pontida Srl

- Area esterna al parco Goisis: società Tassino Eventi S.r.l. composta dall’aggregazione delle ditte: Tassino Eventi srl - Mille Baby Srl - Caffè dei portici - Sweet Irene - La Schiaccia - Borghetto -Sturipizza - Tandem

In tutti i casi, tranne per l’area esterna al Parco Goisis, è pervenuta un’unica domanda. I luoghi individuati dal Comune di Bergamo saranno disponibile per il periodo dall’11 giugno al 30 settembre. Differenti gli orari di chiusura degli spazi, ovviamente al netto delle attuali e future disposizioni in materia di coprifuoco: mentre piazza Vecchia e il Parco Brigate Alpini chiuderanno i battenti a mezzanotte, il parco di Sant’Agostino rimarrà aperto fino all’una, così come lo spazio adiacente al parco Goisis e quello al parco della Trucca, con la possibilità per questi ultimi, di arrivare alle due nei fine settimana.

