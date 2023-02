Sanremo parte con Mattarella e Benigni. Chiara Ferragni: «Pensati libera». Il ritorno di Blanco e Mahmood - Diretta

Ore 21,32. Abito lungo nero scollato, una lunga stola bianca e sulle spalle la scritta «Sentiti libera», che mostra prima di scendere - con sicurezza - la temuta scala dell’Ariston. Chiara Ferragni entra in scena sul palco di Sanremo, fa i complimenti ad Amadeus, «è troppo accogliente, sa che sono terrorizzata», e una dichiarazione d’amore per Morandi: «Amo Gianni, sono da sempre fan delle sue canzoni». L’imprenditrice scherza su se stessa, «sono mesi che faccio le scale del mio condominio e mi esercito a presentare», dice tutto di un fiato, e poi presenta Mr Rain.Mr. Rain, «Supereroi».

Ore 21,20. Inizia la gara, la prima cantante è Anna Oxa. Look scapigliato e total black lungo e casto, tatuaggi sulla mano sinistra, Anna Oxa è apparsa leggermente emozionata. «C’è voglia di stare insieme», ha detto rivolgendosi ad Amadeus prima di intonare il brano Sali. Poi sul palco è il turno di gIANMARIA, con il brano Mostro. Un braccialetto blu al polso destro: gIANMARIA, in occasione della giornata internazionale contro il bullismo e cyber bullismo ha voluto indossare il nodo blu, simbolo dell’impegno contro il bullismo in tutte le sue forme.

Sanremo, la prima serata Gli scatti di martedì 7 febbraio Ansa

Ore 21,12. Roberto Benigni celebra la Costituzione e rende omaggio ai padri costituenti, «tra questi - dice c’era Bernardo Mattarella, il padre del presidente, al quale va il nostro applauso. Lei e la Costituzione avere avuto lo stesso padre - dice il premio Oscar rivolto al capo dello Stato - possiamo dire che è sua sorella». Sorridente, emozionato, Mattarella si è portato per due volte la mano sul cuore quando Benigni ha reso omaggio a suo padre Bernardo. Il presidente - accolto con entusiasmo dal pubblico in platea e galleria - ha applaudito in diversi momenti l’intervento del premio Oscar, ridendo alla battuta sul quarto mandato di Amadeus e poi apprezzando diversi passaggi: l’omaggio alla nascita del festival e alla musica regina delle arti, alla Costituzione celebrata come «la più bella che si potesse immaginare», all’articolo 11, «l’Italia ripudia la guerra» e poi, in due momenti, quando Benigni ha recitato l’articolo 21, dedicato alla libertà di pensiero e di espressione. Alla fine dell’intervento di Roberto Benigni dedicato alla Costituzione e alla libertà, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato l’Ariston.

Ore 20,53. Roberto Benigni sul palco dell’Ariston. In apertura scherza su Amadeus: «Sono felice che lei sia qui, presidente, ma le faccio notare una cosa: lei è al secondo mandato, Amadeus al quarto e ha già prenotato il quinto, pensa di fare il sesto, il settimo. Mi chiedo: è costituzionale? Presidente, bisogna fermarlo, è un colpo di stato, si è montato la testa, vuole pieni poteri, sta organizzando la marcia su Sanremo si vuole prendere tutto, è una dittatura».

Sergio Mattarella

(Foto di Ansa) Roberto Benigni

(Foto di Ansa)

Ore 20,45. Inizia con un minuto di silenzio il Festival di Sanremo 2023, in ricordo delle vittime del terremoto in Turchia e Siria. Poi Amadeus e Gianni Morandi presentano l’ospite d’onore della serata: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in sala con la figlia Laura. Quest’anno è il 75° anniversario della Costituzione. Gianni Morandi e il pubblico dell’Ariston cantano l’Inno d’Italia. «Vorrei che cantassimo tutti insieme», dice Morandi. Standing ovation finale, anche per l’orchestra, e applauso di Mattarella dal suo posto d’onore.

La presentazione

Sanremo, si parte. Martedì 7 febbraio (ore 20,40 su Rai1) inizia la 73ª edizione del Festival della canzone italiana. Da stasera i nostri lettori potranno votare la loro canzone preferita partecipando al sondaggio visibile in fondo a questo articolo e nei prossimi servizi dedicati al Festival. Questa sera al Teatro Ariston di Sanremo ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che questa sera per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo sarà presente in sala il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella» ha spiegato in conferenza stampa Amadeus.

Gianni Morandi e Chiara Ferragni

(Foto di Ansa) La conferenza stampa

(Foto di Ansa) La conferenza stampa

(Foto di Ansa)

«Quest’anno è il 75° anniversario della Costituzione. Il Presidente Mattarella ha partecipato a una serie di iniziative e sembrava giusto, visto che la Costituzione parla anche di cultura, fare un omaggio anche alla cultura popolare. E Sanremo è un esempio di cultura popolare. Quella di Mattarella sarà un presenza simile a quella della Scala, il presidente assisterà come un normale spettatore alla prima serata del Festival di Sanremo». Sul palco Roberto Benigni farà un monologo sulla Costituzione facendo una lettura di circa quindici minuti: «Un intervento di grande profondità, ma anche leggerezza» ha chiarito il direttore Coletta. L’inno di Mameli sarà poi cantato da Gianni Morandi.

Gli artisti in gara stasera

In questa prima serata il pubblico ascolterà le prime 14 canzoni delle 28 in gara. Queste ultime saranno votate, in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto in cui è stata ripartita la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: la giuria della carta stampata e tv; quella delle radio; quella del web. A fine puntata, si conoserà una prima classifica parziale degli Artisti che si sono esibiti. Ecco i cantanti, in ordine di esibizione: Anna Oxa, gIANMARIA, Mr.Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

Amadeus e Morandi

(Foto di Ansa) Stefano Coletta, Marinella Soldi, Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi

(Foto di Ansa) Il green carpet

(Foto di Ansa)

Ferragni: «Dai social porto la spontaneità»

La prima serata del Festival di Sanremo 2023 sarà senza dubbio la serata di Chiara Ferragni: «Cosa porto del mondo dei social network a Sanremo? Anzitutto la spontaneità. Ho sempre declinato l’invito di Amadeus, quest’anno ho pensato che fosse il momento giusto. Quindi chiedevo a chiunque consigli e aiuto. Tutti mi hanno detto: “Divertiti, goditela e sii spontanea”. Non sono attrice, non sono conduttrice, non posso portare altro sul palco che la mia spontaneità. Ci ho messo mesi per prepararmi, più che altro mentalmente. Il mio discorso? L’ho scritto tutto da sola». «Io in primis non mi sarei mai immaginata di essere a Sanremo. È il programma più visto d’Italia, ma io ho iniziato a seguirlo grazie ad Amadeus. Prima lo seguivano i miei genitori, le persone più grandi di me. Adesso è cambiato grazie ad Amadeus. È un inizio mio in tv? Mai dire mai nella vita». L’attesa è per Chiara Ferragni, ma il volto del Festival è sicuramente quello di Amadeus: «Eguagliare il record delle 13 partecipazioni al Festival di Sanremo di Pippo Baudo? No. Intanto cerchiamo di fare questa edizione e quella dell’anno prossimo, non avrei mai pensato di farne una e figuriamoci cinque. Il direttore artistico deve metterci la faccia».

Marco Mengoni

(Foto di Ansa) I Cugini di Campagna

(Foto di Ansa) Elodie

(Foto di Ansa)

Un Festival «open»

Sanremo 2023 sarà un festival «open». Fino a sabato 11 febbraio il segnale in streaming di Rai 1 sarà liberamente accessibile ovunque nel mondo dalle 20.00 alle 3.00 della notte. E’ stata disattivata, infatti, la modalità di geoprotezione del segnale. Lo stesso vale per il canale 4k, la Visual Radio, la versione LIS e le conferenze stampa in onda su RaiPlay.

