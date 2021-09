«Shining» all’alba e poi tutti insieme a colazione: ripartenza «da paura» al Qoelet Alle 6.15 di sabato 11 settembre proiezione del capolavoro di Kubrick e poi tutti a far colazione al bar. Il cineteatro Qoelet di Redona a Bergamo celebra così la ripartenza post Covid.

Un’iniziativa rivolta a tutti ma soprattutto una sfida per coraggiosi quella pensata dal cineteatro Qoelet di Redona a Bergamo per celebrare la ripartenza dell’attività della sala dopo la serrata dovuta al Covid. Gli ingredienti per un’avventura insolita e intrigante ci sono tutti: un capolavoro dell’horror senza tempo firmato Stanley Kubrick, un’alzataccia all’alba e infine una colazione tutti insieme.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 settembre alle 6.15 al Qoelet, la sala della comunità del quartiere di Redona in via Via Leone XIII, 22. E non importa se non sarete ancora del tutto svegli, ci penserà la proiezione di «Shining» a destarvi, in tutti i sensi.



i «superstiti» saranno invitati nel vicino «Chapeau bistrot» dove gli sarà offerta la colazione

L’iniziativa «il mattino ha “loro” in bocca» si svolgerà l’11 settembre alle 6.15 al cineteatro Qoelet di Redona in via Leone XIII, 22 a Bergamo. Prenotazioni qui.

