Teatro Donizetti, si ricomincia. Ecco il calendario della vendita degli abbonamenti e dei biglietti Il teatro Donizetti riparte con il 100 per cento della capienza: pronto il calendario della vendita dei biglietti di Donizetti Opera e dei rinnovi dei vecchi e nuovi abbonamenti per la stagione di Prosa e Altri percorsi. Si riparte anche con l’Operetta.

Dall’11 ottobre i teatri, nelle regioni bianche, possono riaprire con il 100% della capienza, senza distanziamenti, ma con l’obbligo del green pass e dell’uso della mascherina: le nuove norme, varate ieri dal Consiglio dei Ministri, sono state accolte con grande favore da tutto il mondo dello spettacolo che da tempo le auspicava.

Al coro unanime si unisce la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo, per voce del suo direttore generale Massimo Boffelli: «Siamo felici che si potrà presto tornare nel nostro teatro al 100% dei posti disponibili. Da tempo attendevamo una decisione governativa in proposito che, finalmente, è ora arrivata. Sin dal mese di giugno scorso, con gli eventi di D’Incanto, e poi a settembre con il festival Bergamo Jazz, il teatro restaurato è tornato a vivere e ad accogliere il pubblico, ma con grosse limitazioni di accesso. Adesso, invece, possiamo ripartire a pieno regime. E siamo sicuri che la nostra gioia sarà condivisa, in primo luogo, dai tantissimi abbonati alle nostre manifestazioni, che nei prossimi giorni riceveranno comunicazione sulle modalità di rinnovo».

«Ovviamente», prosegue Massimo Boffelli, «dovremo attenerci tutti alle normative atte a evitare un ritorno dell’emergenza pandemica, ma non nascondiamo grande soddisfazione nel poter affrontare con nuovo slancio i nostri prossimi impegni, dal festival Donizetti Opera – per il quale c’è già una lunga lista d’attesa, anche dall’estero - alla Stagione di Prosa e Altri Percorsi e di Operetta».

La Fondazione Teatro Donizetti è quindi pronta a dare il via alle campagne di rinnovo degli abbonamenti e vendita dei biglietti secondo i seguenti calendari: 16 ottobre vendita biglietti per Donizetti Opera; 19 ottobre rinnovo abbonamenti per Stagione Prosa ex abbonati Teatro Donizetti turni venerdì-sabato-domenica e 21 ottobre per Stagione Prosa ex abbonati Teatro Donizetti turni martedì-mercoledì-giovedì; 23 ottobre 2021 per Altri Percorsi e Operetta; 2 novembre 2021 per rinnovo abbonamenti Prosa ex abbonati Creberg 19/20 e ex abbonati Sociale 19/20. Dal 10 novembre 2021 sarà quindi possibile acquistare i nuovi abbonamenti per tutte le rassegne della Stagione dei Teatri e dal 23 novembre saranno in vendita i biglietti per i singoli spettacoli.

Gli ex abbonati al Teatro Donizetti potranno riavere i propri posti precedenti alla chiusura del Teatro per restauri.

Info e biglietteria

c/o Teatro Donizetti

Piazza Cavour, 15. Tel. 035.4160 601/602/603.

E-mail [email protected]

Orari: Da martedì a sabato, dalle ore 13 alle 20.

