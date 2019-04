Scoperto in un bar, picchia gli agenti

Stezzano, arrestato spacciatore 30enne L’uomo con precedenti per spaccio e lesioni, è andato in escandescenza nel momento del controllo della Polizia. Nella sua abitazione sono stati sequestrati cocaina e hashish.

La Squadra Mobile della Questura ha arrestato un tunisino di 30 anni, irregolare, disoccupato, e con precedenti penali in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era già stato condannato per reati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Il 30enne è stato fermato in un negozio di via Roma a Stezzano, il 26 aprile, dimostrando subito segnali di nervosismo ed insofferenza e dando in escandescenza al momento del controllo di Polizia. L’uomo ha opposto resistenza e ha tentato di fuggire, procurando contusioni ed escoriazioni ai cinque poliziotti intervenuti per riportarlo alla calma. Gli agenti sono stati portati al Pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, vper essere medicati e sono stati dimessi con prognosi di 7 giorni per escoriazioni, abrasioni e contusioni a gambe e braccia.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare un 20 palline di cocaina, due pezzi di hashish, la somma di 6.000 euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisione e vario materiale utile per il confezionamento della droga.

