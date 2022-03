A Calusco d’Adda un cuore spezzato ricorderà le vittime del coronavirus

Calusco d’Adda ricorderà con un monumento commemorativo le vittime del coronavirus e lo collocherà nell’area all’interno dei giardini intitolati al Milite Ignoto adiacente al viale Immacolata. Il basamento è già stato realizzato, manca solo la posa del monumento che verrà fatta nei prossimi giorni, ma coperto e pronto per l’inaugurazione che si terrà domenica 20 marzo alle 10,30 con il ritrovo in via dell’Assunta. Alle 11, invece, ci sarà la celebrazione della Messa in commemorazione dei cittadini caluschesi deceduti a causa della pandemia.

La struttura

«Il monumento è stato voluto dall’intera Giunta municipale per ricordare le vittime del Covid. E purtroppo ne abbiamo anche quest’anno, anche se pochissime – ricorda il sindaco Michele Pellegrini.–.. Il numero dei morti attualmente si ferma a 60, una cifra che ci addolora. Considerando che nel 2019 i morti erano 69, nel 2020 si sono registrati 118 decessi e nel 2021 sono stati 85. Anche in questi mesi abbiamo avuto alcuni casi di decesso causa Covid».

Il monumento è stato realizzato dalle ditta F.C.F. di Fontana Renato & C. e si tratta di un cuore spezzato posto sopra il simbolo del coronavirus. «Il progetto del monumento è stato concepito da noi come Giunta – spiega ancora il sindaco –. Il cuore spezzato ha il significato della morte delle persone per Covid e nello stesso tempo il dolore e la ferita inferta a parenti e familiari per la scomparsa. Ma anche il cuore spezzato dei volontari che in quei mesi hanno dato il loro contributo per alleviare le sofferenze e gli inconvenienti. Sotto il cuore il coronavirus, causa del cuore spezzato».