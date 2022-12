Pista di pattinaggio, vandali filmati a Bonate Sotto: «Ora fatevi avanti»

Non contenti se la sono presa con il pinguino che usano i bambini per pattinare più sicuri, rompendolo. Nella mattinata i giovani che gestiscono la pista hanno trovato per terra il pinguino disfatto e rotto, e la pista tutta rovinata dall’escursione notturna con le biciclette. La pista si trova proprio dietro il palazzo municipale, dove sono presenti delle telecamere che riprendono tutta la zona di viale Rimembranze.

«Avviso gli autori di presentarsi in Comune perché ripresi dalle telecamere – è l’invito del sindaco Carlo Previtali a chi ha commesso la bravata –. Risalire agli autori non sarà difficile e quindi meglio per loro ammettere l’atto che subire conseguenze più gravi». Nella mattinata i giovani volontari sono riusciti a rendere praticabile la pista di pattinaggio, che per tutto il pomeriggio e fino a sera è stata utilizzata da molti bambini e giovani. Per il pinguino purtroppo non c’è stato niente da fare: i vandali l’hanno ridotto proprio male.