Cinque chili di cocaina e 50 mila euro nascosti in auto: due arresti a Villa d’Adda

Due arresti e cinque chili e mezzo di cocaina sequestrati. Questo il bilancio di un controllo effettuato dalla Polizia di Stato a Villa d’Adda nelle scorse ore. L’operazione si inserisce nei servizi di controllo potenziati durante le festività pasquali per garantire il rispetto delle norme di tutela della sicurezza stradale, prevenire la guida sotto l’effetto di alcol e droga e contrastare i reati contro il patrimonio. Proprio grazie al potenziamento, la Polizia stradale di Bergamo ha controllato nel centro di Villa d’Adda un’autovettura che – secondo la ricostruzione – procedeva lentamente, avanti e indietro nella stessa via, fermandosi più volte fino a quando si è avvicinato un altro soggetto. Gli operatori di Polizia hanno proceduto all’identificazione sia del conducente del veicolo che dell’altro soggetto, scoprendo che i due non si conoscevano e non si erano mai visti prima.