Tragico schianto al rientro dal lavoro, Terno d’Isola piange Emanuela Rubini

Uno scontro fra due auto violentissimo, che non ha lasciato scampo a una mamma che stava tornando a casa dal lavoro. Vittima dell’incidente, avvenuto ieri pomeriggio nel Milanese, Emanuela Rubini, 54 anni di Terno d’Isola. Lo schianto poco dopo le 17,30 a Pozzo d’Adda, in via Leonardo da Vinci, la strada che collega il paese alla frazione di Bettola, una sorta di circonvallazione che lambisce la zona industriale. Ferito in modo molto grave il conducente della seconda auto, un giovane di 28 anni di Pozzo d’Adda, che è stato trasportato in codice rosso con l’elicottero del 118 all’ospedale Niguarda, mentre una donna di 40 anni di Pozzo d’Adda su una terza auto che non è stata direttamente coinvolta nello scontro è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Melzo solo per controlli, essendo in stato di gravidanza. La dinamica è ancora da accertare da parte dei carabinieri della stazione di Vaprio d’Adda, che si sono occupati dei rilievi. Pare che all’origine dello scontro frontale ci sia stata l’invasione della corsia opposta da parte della Seat Ibiza su cui viaggiava il giovane, forse nel tentativo di sorpassare la terza auto su cui c’era la quarantenne.

I rilievi dopo l’incidente

(Foto di Canali)

Scontro frontale

Emanuela Rubini, che era al volante della sua Lancia Y nuovissima, ritirata appena il 5 marzo dalla concessionaria, si è trovata di fronte la Seat e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto: praticamente distrutte le due auto coinvolte, con la Lancia Y che è finita nel campo a lato della carreggiata e la Seat che si è fermata sulla strada. I detriti delle due auto hanno colpito la vettura su cui viaggiava la quarantenne, che è rimasta sotto choc. Subito gli automobilisti di passaggio hanno chiamato il Nue 112. La centrale dell’Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Bianca e l’elicottero del 118 di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano Messina, che hanno estratto dalle lamiere i feriti e messo in sicurezza i veicoli, e i carabinieri della stazione di Vaprio d’Adda e della Compagnia di Pioltello per i rilievi dell’incidente.

Una fase dei soccorsi

(Foto di Canali)

Disposta l’autopsia

Per Emanuela Rubini non c’è stato nulla da fare: la donna è morta sul colpo per le ferite riportate e il medico rianimatore ha solo potuto constatarne il decesso. La salma è stata composta all’istituto di medicina legale di Milano dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, già disposta dal magistrato di turno alla Procura di Milano. Il 28enne di Pozzo d’Adda, gravissimo, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda dove è ricoverato in prognosi riservata e rischia la vita. Sotto choc invece la donna di 40 anni, trasportata in ambulanza a Melzo in codice verde.