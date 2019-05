Incidente spettacolare a Calusco d’Adda

Si ribalta un’auto: tre giovani illesi Carambola per una Golf nella serata di mercoledì 1 maggio a Calusco d’Adda: a bordo del veicolo tre giovani usciti illesi dallo schianto.

Incidente spettacolare nella serata di mercoledì primo maggio a Calusco d’Adda. Un’auto si è ribaltata in via San Rocco a Calusco ed è finita con una carambola sopra alcune auto parcheggiate nel vicino polo commerciale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.30 e ha coinvolto tre giovani tra i 23 e i 33 anni per fortuna usciti illesi dallo schianto. Sul posto oltre all’auto medica e a due ambulanze anche i Carabinieri di Zogno e di Bergamo per gli accertamenti.

