Ralph Lauren dona polo e felpe ai medici e infermieri bergamaschi

Felpe, polo, magliette e pantaloni sportivi per donna e uomo, donati alla Croce Rossa Italiana di Bergamo da una prestigiosa firma del mondo dell’abbigliamento, sono stati distribuiti in questi giorni al personale sanitario del Papa Giovanni impegnato negli ultimi due anni a far fronte all’ondata pandemica.

«Durante la pandemia medici, infermieri e personale delle ambulanze sono stati chiamati ad uno sforzo immane per cercare di contrastare gli effetti del Covid-19 e portare aiuto alla popolazione – ha spiegato in una nota Maurizio Bonomi, presidente del Comitato di Bergamo della Croce Rossa Italiana –. L’Azienda Ralph Lauren ha voluto premiare questi sforzi con una importante donazione di capi d’abbigliamento alla Croce Rossa di Bergamo: abbiamo così deciso di condividere questa donazione con le altre Associazioni di Volontariato che svolgono attività in Emergenza Sanitaria 118 e con il personale delle Aziende Ospedaliere che tanto hanno fatto in quel grave periodo pandemico. Parte di questa donazione è stata distribuita anche nella ASST Papa Giovanni XXIII».