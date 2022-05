Auto contro un camion a Osio Sotto: un ferito e lunghe code

L’incidente alle 6.30 e coinvolti ci sono una macchina e un camion. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica in soccorso di due feriti, uno di questi in condizioni più critiche: si tratterebbe di un uomo di 36 anni alla guida della vettura.



Presenti anche i Carabinieri della Radiomobile di Treviglio, sulla strada si sono verificate lunghe code: la viabilità, regolata dalle forze dell’ordine, è alternata per permettere ai mezzi di soccorso di operare e al fine di rimuovere i mezzi incidentati.