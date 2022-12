Auto esce di strada e si ribalta in un canale, soccorsi a Fara Olivana

Un’ambulanza e i vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidente stradale a Fara Olivana con Sola intorno alle 18,45 di lunedì 5 dicembre. È successo in via Cascina Fara Nuova: un’utilitaria, per cause in corso d’accertamento, è uscita di strada e si è ribaltata in un canale. I vigili del fuoco hanno liberato la conducente dell’autovettura – una donna di 44 anni – affidandola alle cure mediche: fortunatamente non ha riportato ferite gravi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.