Auto finisce nel fiume, donna muore a Fara Gera d’Adda

Sono ancora da chiarire i contorni della tragedia avvenuta martedì 19 aprile poco dopo le 21,30, a Fara Gera d’Adda. I sommozzatori arrivati da Treviglio e Milano hanno trovato nell’Adda una donna: i tentativi di rianimarla si sono purtroppo rivelati vani. Da quel che è stato possibile apprendere nelle prime fasi dei soccorsi, le ricerche erano partite da un’auto finita nel fiume al termine di via Reseghetti. Ancora non è chiaro per quale motivo il veicolo sia caduto nel fiume. A dare l’allarme sono state alcune persone che si stavano allenando nel vicino impianto sportivo comunale: avrebbero visto anche un uomo in acqua che cercava di nuotare e gli avrebbero indicato il vicino isolotto al centro del fiume, prima dell’imbocco del canale Italgen, poi lo avrebbero perso di vista. In tarda serata si cercava ancora l’uomo avvistato dai testimoni. Solo le ricerche e le indagini permetteranno di avere un quadro più chiaro di quanto accaduto. Seguono aggiornamenti.