Autostrada A4: al via i lavori allo svincolo di Dalmine

Concluse le attività preliminari avviate nei primi mesi dell’anno, è partita la prima fase dei lavori di adeguamento del nuovo svincolo di Dalmine nella tratta Milano-Bergamo della A4 Torino-Trieste. «La riconfigurazione dello svincolo, definita grazie al costante confronto con le Istituzioni locali e con le strutture tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – spiega Autostrade per l’Italia in una nota –, risponde alla necessità di migliorare notevolmente la gestione dei flussi in uno dei contesti a più alta densità industriale in Italia e in Europa e rientra nel più ampio progetto di Autostrade per l’Italia di potenziamento del tratto di A4».

Nei primi mesi dell’anno sono state eseguite le attività del «Lotto Zero» con attività propedeutiche come le bonifiche da ordigni bellici. La fase realizzativa ha preso il via dalla preparazione del piano di posa delle rampe e dalla realizzazione del campo base e proseguirà poi con l’installazione delle configurazioni provvisorie di traffico, definite in modo da garantire il flusso veicolare durante tutte le attività. L’intero progetto consiste nella realizzazione di una nuova rampa bidirezionale, composta da due carreggiate che, scavalcando l’autostrada A4 con un nuovo cavalcavia, collegherà direttamente il casello di Dalmine con la rotatoria della Tangenziale di Bergamo. Contestualmente verrà realizzato un nuovo sottovia che permetterà il mantenimento dell’attuale corsia di uscita dal casello per i soli flussi diretti verso la viabilità locale oltre alla viabilità di accesso degli esattori alla stazione. Sarà inoltre prolungata la pista ciclabile proveniente dall’abitato di Sabbio Bergamasco e diretta alla zona commerciale con un sottovia che attraverserà le due carreggiate dedicate alle rampe di svincolo. Tra una fase e l’altra delle lavorazioni saranno previste delle chiusure in orario notturno del casello di Dalmine necessarie a consentire di spostare il traffico e il cantiere secondo la configurazione prevista nella fase successiva.