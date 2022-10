Brebemi: incidente fra un mezzo pesante e due auto in galleria, ma è solo un’esercitazione -Foto

Sotto il coordinamento della Prefettura, che ha attivato il Comitato Operativo per la Viabilità, sono intervenuti sul luogo dell’incidente i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari 118 dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza per le operazioni di messa in sicurezza e soccorso sanitario. Le Sezioni Polizia Stradale di Brescia e Bergamo hanno inviato le pattuglie per presidiare il luogo dell’incidente e per gestire i flussi emergenziali di traffico.