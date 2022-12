Cade dal tetto di un’azienda, grave 50enne a Fornovo

È salito sul tetto dell’azienda adiacente alla sua per controllare i lavori effettuati sulla copertura della sua ditta, la falegnameria Bergonti, quando un pannello non ha retto il suo peso ed è ceduto facendolo cadere a terra da circa quattro metri d’altezza. Un uomo di 50 anni si è ferito gravemente lunedì 12 dicembre verso le 14 in via Caravaggio a Fornovo San Giovanni.