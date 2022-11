Calcio, si ribalta l’auto: ragazza di 25 anni portata in ospedale nella notte

Ribaltamento nella serata di martedì 22 novembre sulla variante di Calcio, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto poco dopo le 20,30: sulla statale 11, in corrispondenza della rotatoria in cui confluiscono anche la provinciale 106 e la via Frida Kahlo, un’auto per cause da chiarire ha perso il controllo, ribaltandosi sul fianco. Per soccorrere la conducente, una giovane di 25 anni che non riusciva a uscire autonomamente dal mezzo, sono intervenuti i Vigili del fuoco. La giovane è stata poi portata all’ospedale di Chiari in codice giallo.