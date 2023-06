Cerca di recuperare il cane finito nel fango e rimane intrappolato: 78enne recuperato dai Vigili del fuoco

Un uomo di 78 anni stava portando a spasso il cane nei pressi del fontanile Brancaleone a Caravaggio nella mattinata di domenica 11 giugno quando per recuperare l’animale finito nel fango, è rimasto pure lui intrappolato per un effetto paragonabile a quello delle sabbie mobili .

In quel momento, per fortuna, stavano passando altre due persone che hanno allertato il 112. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in salvo il 78enne.