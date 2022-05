Cologno, furgone incastrato sotto Porta Rocca: vigili del fuoco in azione - Foto

Incidente stradale nella prima serata di venerdì 6 maggio in via Rocca a Cologno al Serio. Verso le 19 un furgone che trasportava mobili, passando sotto Porta Rocca, è rimasto parzialmente incastrato: la cabina, infatti è passata, mentre il vano carico, di dimensioni più grandi, si è incastrato e si è staccato danneggiando seriamente il veicolo. L’autista non ha riportato ferite e ha chiesto aiuto. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco, la Protezione civile e amministratori comunali. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rimozione del mezzo danneggiato. I pompieri hanno smontato il cassone, liberando il passaggio: le operazioni si sono concluse verso le 21. Dai primi accertamenti i muri dell’antica porta hanno riportato danni lievi, verranno comunque compiute nuove verifiche da parte del Comune nella mattinata di sabato.