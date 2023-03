Commercio in lutto, si è spenta Anita titolare di «Albert»

La negoziante si è spenta giovedì per una malattia diagnosticata da pochi mesi. Nonostante i problemi di salute, Anita fino ad alcuni giorni fa aveva avuto la forza di recarsi in negozio, accogliendo i clienti come sempre, con gentilezza e solarità. Una commerciante ben voluta dai colleghi e dalla clientela, capace di ritagliarsi un posto tra gli storici negozianti del centro storico. Ieri la saracinesca nel negozio, sotto i portici di via Matteotti, non era abbassata, proprio per consentire a chi aveva conosciuto e stimato Anita di posare dei fiori. Tanti anche i biglietti lasciati davanti alla porta che indicava la chiusura per lutto. Gabriele Anghinoni, presidente dell’Associazione commercianti trevigliesi ricorda: «La scomparsa di Anita ci addolora enormemente. Una negoziante capace, attenta e propositiva, anche nella nostra realtà associativa, animata da voglia di fare e condividere iniziative che portassero benefici al commercio cittadino». Anita Petrosino lascia nel dolore il compagno Carlo, la mamma Gilda, la nipote Glenda e la cognata Marina. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Rivoltella in via Terracini: oggi il feretro verrà trasferito nella parrocchiale di San Zeno per il funerale, alle 14.