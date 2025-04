Dramma a Badalasco, donna di 73 anni trovata morta in un fosso

Dramma nella serata di martedì 29 aprile a Badalasco, frazione di Fara d’Adda, dove è stata trovata senza vita, riversa in un fossato, una donna di 73 anni che viveva poco distante. La pensionata era stata vista alla frazione attorno alle 18, dopodiché era scomparsa. Attorno alle 21,30 il drammatico ritrovamento in un fossato che costeggia via Treviglio, strada che collega Badalasco alla Geromina, frazione di Treviglio.

Vano l’intervento dei soccorritori

L'ipotesi più verosimile è che la donna sia scivolata mentre si trovava nei pressi del fossato. Una zona dove spesso era solita recarsi per camminare Sul posto il 118 ha inviato automedica e ambulanza, ma ogni tentativo di soccorrere la settantatreenne si è rivelato vano. Anche i carabinieri della stazione di Fara d'Adda e Treviglio sono intervenuti per ricostruire l'accaduto. Con loro pure i vigili del fuoco con due squadre, arrivate dai distaccamenti di Treviglio e Dalmine, anche per illuminare l'area, visto che il punto del fossato dove la donna è stata trovata senza vita è immerso nella campagna. Ma cosa è accaduto? L'ipotesi più verosimile è che la donna sia scivolata mentre si trovava nei pressi del fossato. Una zona dove spesso era solita recarsi per camminare, non distante dalla sua abitazione che si trova sulla stessa via, dove comincia il centro abitato della frazione.