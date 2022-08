Elezioni, presentate le liste. Martedì su «L’Eco» l’elenco di tutti candidati

L’ultimo giorno utile per la presentazione è stato l’epilogo di un rito che quest’anno si è rivelato ancor più complicato del solito. Stiamo parlando delle liste elettorali che lunedì e domenica sono state consegnate alle cancellerie delle varie Corti d’appello (per la Lombardia, quella di Milano). I giochi così sono fatti e gli elenchi dei candidati dei vari partiti sono ora in attesa della validazione da parte delle stesse corti. Su L’Eco di Bergamo di martedì 23 agosto, saranno disponibili gli elenchi presentati per i collegi che riguardano il territorio bergamasco: due uninominali e uno plurinominale per il Senato, 3 uninominali (uno in condomininio con Lecco) e 3 plurinominali per la Camera.

La carica dei bergamaschi

Alcune decine i candidati bergamaschi. Le sorprese? Oltre a quelle già note, come ad esempio, la corsa di alcuni parlamentari uscenti come Antonio Misiani ed Elena Carnevali nei collegi milanesi, lunedì ne sono arrivate altre: ad esempio la candidatura dell’ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata sul territorio che correrà nel collegio uninominale di Treviglio per Fratelli d’Italia. Lo stesso partito ha candidato Andrea Tremaglia nel plurinominale alla Camera assieme a Lara Magoni e Daniele Zucchinali.

Antonio Misiani Elena Carnevali Giulio Terzi di Sant’Agata

Andrea Tremaglia Lara Magoni Daniele Zucchinali

In Forza Italia riconferma per Alessandro Sorte che tenterà la rielezione nel collegio uninominale di Treviglio per la Camera e Stefano Benigni capolista nel plurinomiale P02 mentre Alessandra Gallone correrà al Senato (Collegio P01). In casa Lega, oltre a Roberto Calderoli, correranno per il Senato Daisy Pirovano e Christian Invernizzi, mentre alla Camera in campo ci sarà Rebecca Frassini con Simona Pergreffi e Stefano Locatelli.

Alessandro Sorte Stefano Benigni Alessandra Gallone

Robero Calderoli Daisy Pirovano Christian Invernizzi

Rebecca Frassini Simona Pergreffi Stefano Locatelli

Pd e Azione

Sul fronte Pd nei collegi bergamaschi correranno, tra gli altri, Leyla Ciagà, Giacomo Angeloni e Valentina Ceruti, mentre per i Cinque stelle Monica Ferraris sarà capolista alla Camera nel plurinominale. Azione, infine, vede in corsa Andrea Moltrasio nell’uninominale alla Camera e Niccolò Carretta, sempre per la Camera, ma nel plurinominale assieme a Raffaello Teani.

Leyla Ciagà Giacomo Angeloni Valentina Ceruti

Andrea Moltrasio Niccolò Carretta Raffaello Teani