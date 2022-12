Esce di strada con l’auto e finisce nel giardino di una casa, 21enne in ospedale- Foto

I Vigili del Fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti a Calcio per un incidente in via Covo intorno alle 12.30 di venerdì 16 dicembre. Un’auto, guidata da una donna di 21 anni, è finita fuori strada in un giardino di un’abitazione prospiciente la strada. I Vigili del fuoco l’hanno estratta dall’abitacolo e hanno messo in sicurezza il mezzo.