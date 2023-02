Infortuni sul lavoro a Trescore e Comun Nuovo: feriti un 20enne e un 66enne

Nella nostra provincia la giornata è stata caratterizzata da due incidenti sul lavoro abbastanza seri. Il primo è avvenuto alle 11.20 a Trescore Balneario in via Calvarola nell’azienda Pulitor, un 20enne , per dinamiche ancora da accertare, si è schiacciato una mano . Il ragazzo è stato portato d’urgenza in ospedale della Croce Rossa di Entratico in gravi condizioni.

Il secondo incidente, invece, a Comun Nuovo alle 12.20 in via Verdella su una rotonda. Un 66 enne stava lavorando alla potatura di un albero quando un ramo gli è caduto in testa. Per lui trauma cranico e facciale piuttosto serio che ha necessitato il ricovero in ospedale al Papa Giovanni in codice rosso.