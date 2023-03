Investito fra le stazioni di Treviglio Ovest e Arcene, cancellati 10 treni

Un uomo è stato investito da un treno a Treviglio, nei pressi del sottopasso di via Ada Negri, e purtroppo non ce l’ha fatta. È successo verso le 8,30 di martedì 14 marzo, al passaggio del convoglio 2255 Milano Porta Garibaldi - Bergamo. Per i soccorsi sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, con i vigili del fuoco di Dalmine e Bergamo, la polfer di Treviglio e i carabinieri di Fara d’Adda. Ancora da chiarire la dinamica e le cause di quanto accaduto, le forze dell’ordine sono al lavoro. Sulla linea Treviglio-Bergamo la circolazione è stata sospesa fino alle 10,55, per permettere gli accertamenti delle autorità. Questi i treni che hanno subito modifiche, come comunicato da Trenord: