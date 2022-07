«Italia gioca» tra le favole: in lizza c’è anche la squadra di Sforzatica

Corse contro il tempo, sfide di abilità, di resistenza e di destrezza. Travestimenti, ostacoli da superare in acqua e fuori, con anche la possibilità di giocare il jolly e di gareggiare una contro l’altra grazie al fill rouge, proprio come nei «veri» Giochi senza frontiere, lo storico programma RAI in onda negli anni 70. Per la sesta edizione di «Italia Gioca», la rete dei comuni composta dai paesi che durante l’anno danno vita sul proprio territorio a iniziative ispirate agli storici giochi televisivi, che si svolgerà stasera, sabato 2 luglio, a San Prospero in provincia di Modena, in campo ci sarà anche una squadra dalminese.