Passeggia con il cane, aggredito e rapinato della collanina a Dalmine: ferito

IL COLPO. Domenica mattina (7 giugno), poco dopo le 9, in via 25 Aprile. L’uomo, caduto a terra, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno tentato anche di rincorrere il malvivente.

Attimi di paura la mattina di domenica (7 giugno), poco dopo le 9, in via 25 Aprile a Dalmine, dove un uomo che stava portando a spasso il cane è stato aggredito con particolare violenza da un malvivente che lo ha anche strattonato e fatto cadere a terra. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Monte Sabotino.

Il dalminese, un cinquantenne, era uscito da casa per una normale passeggiata con il suo cane in zona, quando è stato avvicinato dallo sconosciuto che puntava alla catenina d’oro che aveva al collo. Con un gesto fulmineo gli si è scagliato addosso e l’ha strattonato, impossessandosi della catenina e poi fuggendo. Nel cadere a terra, ha anche cercato di impossessarsi della fede che l’uomo aveva al dito. Una rapina a tutti gli effetti, dunque, durata una manciata di istanti.

L’aggressore ha anche tentato di impossessarsi della fede che la vittima aveva al dito Sono stati altri passanti, subito sopraggiunti, e il titolare di un’agenzia che si affaccia sulla strada e che in quel momento si trovava al lavoro a soccorrere l’uomo rapinato e a tentare, purtroppo invano, di inseguire il rapinatore: nonostante alcuni graffi a un ginocchio e a un gomito, non ha voluto che venisse chiamato il 118. Probabilmente si farà visitare in seguito: immediato, invece, l’allarme al 112 e l’intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviglio per le ricostruzioni dell’episodio.