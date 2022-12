Salvini a Verdello: «Questo cantiere un esempio da seguire. Ora 70 mila nuovi posti di lavoro e un nuovo piano edilizia» - Foto

«L’obiettivo è riaprire alla viabilità per le comunità sul lago e in montagna entro la metà di gennaio». Lo ha detto il vicepremier e ministro per le infrastrutture Matteo Salvini.

Il vicepremier è intervenuto alla cerimonia di apertura del primo lotto e di inizio lavori del secondo lotto della tangenziale di Verdello in riferimento alla frana che dallo scorso 9 dicembre ha bloccato la circolazione sulla statale 36 Lecco-Ballabio.

«Verdello è un modello da esportare in tutta italia - ha detto Salvini -. Ha visto l’unione delle forze politiche, in un progetto condiviso, voluto da tutti, tanto che ha ridotto anche i tempo della sua realizzazione. Quest’opera è un modello di efficienza e partecipazione - ha commentato -: un modello, quello di Bergamo, che porterò in giro per l’Italia come esempio. È la prima volta che mi capita di inaugurare un’opera in anticipo rispetto ai tempi». La tangenziale ha infatti aperto martedì scorso al traffico, in anticipo di 40 giorni rispetto a quanto previsto, ma se ne parlava da circa trent’anni, come rilevato anche dal sindaco Fabio Mossali.

Salvini a Verdello

(Foto di Cesni)

Salvini ha parlato anche di come il Codice degli appalti si modificherà: «Portato recentemente in Consiglio, l’obiettivo è tagliare la burocrazia così come i tempi di gestione, nel rispetto di tutti gli enti. Quando sono arrivato al ministero ho chiesto quanti fondi avessimo previsto per il periodo 2014-2020 e mi hanno risposto, nel 2022, 20 miliardi. Ma di questi ne sono stati impegnati 8 e pagati 2. Il problema è la burocrazia che è troppo lenta tra autorizzazioni e ricorsi. E il problema non è solo quello dei finanziamenti: spesso manca la necessaria capacità progettuale esecutiva che può far passare dalla cifra sulla lavagna al cantiere. Ora modificheremo il Codice degli appalti, nel rispetto di tutti gli enti coinvolti negli iter».

Salvini a Verdello: «Un modello, quello di Bergamo, che porterò in giro per l’Italia come esempio. È la prima volta che mi capita di inaugurare un’opera in anticipo rispetto ai tempi» Attualmente, ha detto il vice premier, sono 117 le opere commissariate: «Quando sono arrivato al ministero due mesi fa ho trovato 117 opere commissariate, da dighe a porti, a caserme - ha detto nel suo discorso sul palco -: vuol dire che la normativa non funziona e ho tagliato un po’ di tempi. Si deve arrivare a opere più rapidamente e bisogna arrivare a disinquinare, come nell’esempio di questa tangenziale. Ora sto aspettando relazioni sui ponti del Po interrotti da troppo tempo e che tagliano varie comunità, stiamo lavorando come dei matti per i 6 chilometri della bretella della Valtrompia: il mio è un ministero bello, dove tocchi con mano ciò che fai» ha sottolineato e aggiunto: «Oggi pomeriggio (27 dicembre, ndr) al Cipe sbloccheremo 4,5 miliardi di opere, i cui cantieri garantiranno lavoro per 70 mila persone e questo significa lavoro per anni per 70 mila famiglie».

salvini a verdello

(Foto di Fabiana Tinaglia) «Il mio obiettivo è che il ministero delle infrastrutture diventi la casa dei sindaci. Ci sono opere come questa che mettono d’accordo tutti - ha quindi ribadito -. Ai sindaci dico: contate su un ministero aperto che, superata l’emergenza della manovra economica, si occuperà anche del piano Casa».

Previsto un nuovo piano edilizia: «Come ministero, una volta superata la manovra economica, punteremo a un nuovo piano casa: ma non case popolari, ma quartieri belli, sicuri, verdi e vivibili» ha detto ancora.

