Schianto tra moto e camion sulla Soncinese a Cavernago, un ferito grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 1° luglio a Cavernago, lungo la Soncinese. Ancora frammentarie le informazioni sulla dinamica dello scontro, che ha coinvolto una motocicletta un camion. Nell’impatto con il mezzo pesante il conducente della moto, un uomo di 56 anni, è rimasto ferito in modo grave. Appena è stato dato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, l’automedica e un’ambulanza con le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti. Il velivolo dell’Areu è atterrato nel prato di una rotatoria a poca distanza dal luogo dell’incidente e, caricato a bordo il ferito, è decollato in «codice rosso» in direzione degli Ospedali Civili di Brescia.