Scippo a Treviglio, donna cade a terra: il malvivente fugge in bici con la borsa

Attimi di paura per una donna sulla sessantina che nella serata di lunedì 7 marzo è stata scippata mentre stava camminando lungo la circonvallazione interna di Treviglio. Il ladro, in sella a una bicicletta, si è avvicinato alla signora per sfilarle la borsa strattonandola e facendole perdere l’equilibrio. La sessantenne, residente nella Bassa, è quindi caduta per terra procurandosi delle escoriazioni alle ginocchia. Ferite che non le hanno comunque impedito di raggiungere autonomamente la caserma dei carabinieri dove ha denunciato l’accaduto. Magro il bottino per il rapinatore: nella borsa c’erano soltanto alcuni effetti personali, il cellulare e il bancomat che è stato opportunamente bloccato.