Scontro frontale a Calvenzano: due feriti -Foto

Un incidente frontale si è verificato i n via Caravaggio a Calvenzano . Alle 14.30 due auto si sono scontrate frontalmente. Feriti i due conducenti, un ragazzo di 25 e una ragazza di 26.

Il 25enne e la 26enne sono stati trasportati in codice giallo in ospedale a Treviglio e a Bergamo. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni.