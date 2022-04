Scontro tra tre veicoli sulla Brebemi, soccorsi dai Vigili del fuoco due uomini incastrati in un furgone

Un incidente stradale è avvenuto attorno alle 18,20 di mercoledì 13 aprile lungo la Brebemi, all’altezza di Bariano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: un bilico, un’autovettura e un furgone che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Chiari intervenuta per i rilievi, si sono urtati mentre viaggiavano in direzione di Brescia.