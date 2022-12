Spaccia droga sulla provinciale, arrestato 63enne a Osio Sotto

Il 63enne è stato trovato in possesso di quasi 35 grammi di cocaina, oltre che di un bilancino di precisione, e di 15 mila euro in contanti

I Carabinieri hanno quindi tenuto sotto controllo i movimenti attorno alla vettura e hanno notato l’arrivo nel parcheggio di un’altra macchina con alla guida una donna: tra lei e l’uomo a bordo della macchina di grossa cilindrata lo scambio di un involucro e di denaro. La donna è stata fermata poco distante e trovata in possesso di quasi mezzo grammo di cocaina, mentre il 63enne, raggiunto subito dopo e perquisito prima in macchina e poi in casa, è stato trovato in possesso di quasi 35 grammi di cocaina, oltre che di un bilancino di precisione, e di 15 mila euro in contanti. Il denaro e la droga sono stati sequestrati dai militari e l’uomo è stato trasferito in carcere, a Bergamo.