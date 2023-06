Spirano, tragico scontro all’alba sulla Francesca: muore 48enne

Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 48 anni di Spirano coinvolto in un incidente domenica 11 giugno sulla Francesca. L’uomo è morto sul colpo dopo un’impatto frontale violentissimo nel quale è rimasto gravemente ferito anche un 21enne di Fara Gera d’Adda .

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio sono intervenuti sul luogo dello schianto frontale per estrarre i conducenti delle due auto dagli abitacoli distrutti. Il personale sanitario arrivato sul posto con l’elisoccorso, un’ambulanza e a un’auto medica non ha potuto far altro che constatare il decesso di uno dei due conducenti, il 48enne, mentre l’altro, un 21enne, è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale d’urgenza proprio con l’elicottero. Le sue condizioni sarebbero gravissime.